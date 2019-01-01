Прогноз погоды в Украине на вторник - 19 февраля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером
Погода на завтра в Киеве
В вторник в Киеве весь день будет ясно. Температура на протяжении дня будет колебаться от -7 до +5°C.
Ночью -7°C. Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.
Утром -2°C. Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.
Днем +5°C. Относительная влажность 50%. Ветер 5 м/c.
Вечером +1°C. Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Сумах — прогноз погоды на 19 лютого
- Киеве — прогноз погоды на 19 лютого
- Хмельницком — прогноз погоды на 19 лютого
- Кривом Роге — прогноз погоды на 19 лютого
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 19 лютого
- Луганске — прогноз погоды на 19 лютого
- Донецке — прогноз погоды на 19 лютого
- Луцке — прогноз погоды на 19 лютого
- Запорожье — прогноз погоды на 19 лютого
- Днепре — прогноз погоды на 19 лютого
- Кропивницком — прогноз погоды на 19 лютого
- Житомире — прогноз погоды на 19 лютого
- Херсоне — прогноз погоды на 19 лютого
- Виннице — прогноз погоды на 19 лютого
- Бердянске — прогноз погоды на 19 лютого
- Черкассах — прогноз погоды на 19 лютого
- Харькове — прогноз погоды на 19 лютого
- Львове — прогноз погоды на 19 лютого
- Тернополе — прогноз погоды на 19 лютого
- Мариуполе — прогноз погоды на 19 лютого
- Симферополе — прогноз погоды на 19 лютого
- Ровно — прогноз погоды на 19 лютого
- Николаеве — прогноз погоды на 19 лютого
- Полтаве — прогноз погоды на 19 лютого
- Ужгороде — прогноз погоды на 19 лютого
- Одессе — прогноз погоды на 19 лютого
- Чернигове — прогноз погоды на 19 лютого
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -12 до -2°C
Температура ночью -11°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -12°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -6°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +9°C
Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +9°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +11°C
Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +11°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до -3°C
Температура ночью -9°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -7°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -3°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -8°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C
Температура ночью -7°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -3°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +10°C
Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +1°C
Температура ночью -4°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -3°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +2°C
Температура ночью -4°C (облачно). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -3°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +5°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -2°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до +6°C
Температура ночью -3°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +6°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +4°C
Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +4°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +7°C
Температура ночью -1°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +7°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до 0°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -2°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.
Температура днем 0°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C
Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -5°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -1°C (малооблачно). Относительная влажность 68%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -12 до -2°C
Температура ночью -12°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -6°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +10°C
Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 61%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +10°C
Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до 0°C
Температура ночью -3°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 1 м/c.
Температура днем 0°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +5°C
Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 3 м/c.
Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.
Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от +3 до +10°C
Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 81%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 84%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +5°C
Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до +1°C
Температура ночью -10°C (ясно). Относительная влажность 91%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -5°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +10°C
Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 88%. Ветер 3 м/c.
Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 89%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +3°C
Температура ночью 0°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +5°C
Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +5°C (ясно). Относительная влажность 48%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером 0°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 5 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней