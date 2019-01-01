Штаб ООС: в результате обстрелов на Донбассе пострадало немало украинских воинов

Фото: azov.org.ua

Ситуация на Донбассе остается сложной. За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 украинских военных получили ранения. От начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что враг вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты шесть раз обстреляли украинские опорные пункты из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское.Из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов — возле поселка Опытное", — сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Катериновка.

По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожено и одного взято в плен.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ собщили тревожные новости с Донбасса.