На Трампа подали в суд: что случилось

На Трампа подали в суд: что случилось

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

На президента США Дональда Трампа подали в суд 16 американских штатов из-за провозглашения объявления чрезвычайного положения. Иск подан в федеральный окружной суд в Сан-Франциско, передает ONLINE.UA со ссылкой на New York Times.

Коалиция требует предварительного приказа судьи, который бы остановил действия Трампа в рамках чрезвычайной ситуации на время рассмотрения дела в суде.

"Мы подали иск против президента Трампа, чтобы не позволить ему в одностороннем порядке отобрать средства налогоплательщиков, законно отложенных Конгрессом для людей наших штатов. Для большинства из нас офис президентства не является местом для театра", – заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра.

Напомним, несколько дней назад Трамп подписал документ о введении чрезвычайного положения в США. Это позволит ему получить из бюджета около 8 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

"Я сообщаю, что согласно своим полномочиям, объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который грозит США", — говорится в заявлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США рассмотрят законопроект о введении новых санкций против России, которые станут ответом на российскую агрессию в Азовском море и Керченском проливе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, США, суд, чрезвычайное положение
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