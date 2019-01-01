Наконец-то: Порошенко утвердил изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. Он сделал это на внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном 5-летию российской агрессии против Украины, передает ONLINE.UA.

Украинский глава, поставил свою подпись торжественно: с обеих сторон возле него стояли спикер ВР Андрей Парубий и премьер Владимир Гройсман, а наблюдал за этим присутствующий в зале президент Европейского Совета Дональд Туск.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата. Чуть позже президент Петр Порошенко в разговоре с немецкими СМИ заявил, что Украина уже в ближайшее время вступит в НАТО и Евросоюз.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что вступление Украины в НАТО является чрезвычайно важным, ведь оно обеспечивает коллективную оборону, а страна меньше тратит на свою оборону. Кроме того, членство в Альянсе сделает невозможным изменение западного курса страны.