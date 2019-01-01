В Верховной Раде объяснили, почему Путин после Грузии напал еще и на Украину

В Верховной Раде объяснили, почему Путин после Грузии напал еще и на Украину

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает, что президент России Владимир Путин хочет восстановить контроль над всем постсоветским пространством и непосредственно влиять на весь мир. Именно поэтому после грузинских событий 2008 года он не остановился и через 6 лет напал на Украину, что является ключевым элементом для восстановления империи, передает ONLINE.UA.

"Они не знали, как реагировать на агрессию России в Украине, как реагировать на грубое попрание Путиным международных правовых норм. Хотя на самом деле произошло то, о чем мы предупреждали еще в 2008 году, когда российские танки вторглись на территорию суверенной Грузии", – отметил спикер украинского парламента.

Парубий также считает, что если бы тогда мир дал адекватный ответ на действия России, Путин не решился бы сделать следующий шаг. Следовательно, события 2008 года привели оккупантов в Украину в 2014-ом.

"Для того, чтобы понимать истинные планы Путина достаточно слушать его самого. Ведь это он назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века и событием, которое оказало наибольшее влияние на него самого. И несомненно, главной геополитической целью Кремля является восстановление полного контроля над всем постсоветским пространством и непосредственное влияние на весь мир,
– отметил политик.

Он отмечает, что уже в 2008 году целью Путина была далеко не Грузия, что и подтвердили его дальнейшие шаги.

"Это был эго первый пробный камень на испытания цивилизованного свободного мира на дальновидность, прочность и единство. Так и в 2014 году его целью было не только захват Крыма, а всей Украины. Ключевой элемент для восстановления империи. Ключевой, но далеко не последний", — добавил Парубий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что одиозный помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в России формируется государство нового типа", так называемое "государство Путина".

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Украина, Грузия, война
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