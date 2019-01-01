Литва заступилась за Украину и раскритиковала "азовские санкции" ЕС

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Санкции ЕС в ответ на действия России против Украины "иногда слишком незначительные, иногда слишком запоздалые". С таким жестким заявлением выступил глава МИД Литвы Линас Линкявичус 18 февраля, когда стало известно о достижении политического консенсуса относительно "азовского пакета" санкций против граждан РФ.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода"

"Я хотел бы побыстрее реагировать на это, поскольку инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года – ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно", – отметил Линкявичус.

Как известно, в Евросоюзе достигли политического консенсуса относительно введения персональных санкций в связи с нападением русских на украинские судна вблизи Керченского пролива в ноябре. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, официальное одобрение нормативно-правового санкционного акта будет составлено в ближайшие дни.Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию моряков.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.