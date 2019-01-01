Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину

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Олена Зайцева (фото — скриншот відео)

Главная подозреваемая в смертельном столкновении автомобиля Lexus с толпой пешеходов, которое произошло в октябре 2017 года, заявила, что признает все пункты нарушений, что ей инкриминируют в обвинительном акте. Кроме того, Елена Зайцева добавила, что никогда больше не будет садиться за руль.

Об этом она сообщила в ходе дебатов, которые сейчас идут по этому делу, передает ONLINE.UA.

"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне раскаиваюсь, именно поэтому я признаю все иски", – отметила Зайцева.

Она добавила, что вместе с семьей готова погасить иски, насколько это будет возможным.

"Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", — добавила она.

 Стоит отметить, что это не первый случай, когда Елена Зайцева признает свою вину. В частности, такое было в декабре 2017 года.

"Я признаю свою вину в ДТП и готова понести наказание, которое назначит мне суд", – говорила тогда она.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Харькове задержали брата Елены Зайцевой за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Источник: ONLINE.UA Теги: ДТП, Харьков, Елена Зайцева, суд
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