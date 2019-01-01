В Черное море срочно зашли четыре корабля НАТО

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В Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2), передает ONLINE.UA со ссылкой на Объединенное командование Военно-морских сил блока.

"Группа осуществляет плановое патрулирование с целью повышения взаимосовместимости между моряками стран-союзников и стран-партнеров в Черном море. В рамках патрулирования группа будет принимать участие в учениях "Посейдон" — ежегодных противоминных тренировочных мероприятиях, организованных Румынией и Болгарией", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что со времени аннексии Крыма в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в Черном море. Количество патрулей морских групп НАТО выросло в 2018 году с двух до трех для каждой группы на максимальный период пребывания в Черном море в течение 120 дней в течение года. В 2017 году было только два патрули для каждой группы на протяжении 80 дней присутствия Альянса в Черном море.

"Вторую Постоянную противоминную группу НАТО возглавляет командующий немецких Военно-морских сил Мартин Шварц на флагманском военно-транспортном корабле FGS Werra. В группу также входят турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский корабль ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский BGS Tsibar", — пишет пресс-служба.