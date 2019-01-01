Корабли РФ в Черном море следят за американским эсминцем - первые подробности

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Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", начали непрерывное наблюдение за американским эсминцем Donald Cook, который вошел в Черное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акватории Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Предназначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное наблюдение за американским эсминцем", — говорится в сообщении.

За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Стоит отметить, что со времени аннексии Крыма в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в Черном море. Количество патрулей морских групп НАТО выросло в 2018 году с двух до трех для каждой группы на максимальный период пребывания в Черном море в течение 120 дней в течение года. В 2017 году было только два патрули для каждой группы на протяжении 80 дней присутствия Альянса в Черном море.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2)