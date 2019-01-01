МВД обратилось с важным призывом к кандидатам в президенты Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что кандидатам в президенты Украины необходимо верифицировать (подтвердить) свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это нужно, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию и создание фейковых профилей кандидатов, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", – сказал Аваков.

Стоит отметить, что администрация Facebook предусмотрела процедуру верификации страниц кандидатов – получение голубой отметки blue badge на подтверждение ее подлинности. Именно такие страницы кандидаты смогут безопасно использовать для информирования. А пользователи соцсетей будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена командой соответствующего кандидата в президенты.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в МИД Украины отреагировали на слова специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Украине следует допустить российских наблюдателей на выборы.