Турция отвергла предложение США о комплексах Patriot: что случилось

Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил,что Турция не может принять предложение Соединенных Штатов о приобретении ракетных комплексов Patriot, переговоры по этому вопросу продолжаются, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Как известно, американские власти установили неформальный срок до 15 февраля для того, чтобы Анкара ответила на предложение по закупке систем Patriot. Кроме того, чиновники предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу приобретения Анкарой новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США.

Однако Демир сообщил, что два истребителя F-35 будут доставлены в Турцию в следующем месяце.

Стоит отметить, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Москве заявил о давлении США в связи с закупкой противоракетных систем С-400 . В 2017 году Турция подписала с Россией контракт на покупку системы ПВО С-400 . Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которую используют другие страны НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американские сенаторы жестко раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они утверждают, что это угрожает безопасности США, а также придает смелости ИГИЛ.