Известный политик назвал главную цель Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в ЕС и НАТО. По его мнению, руководителю Кремлю нужна Украина, чтобы снова создать "великую Россию".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Liga.net.

Отвечая на ремарку о том, что переговоры о конфликте в Украине зашли в тупик, Квасьневский ответил, что "все, что нужно сделать, должно начаться в Кремле".

"Меня беспокоит, что путинская Россия – хороший специалист по замороженным конфликтам. Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику", – заявил он.

Экс-президент Польши подчеркнул, что за год после выборов Путин ничего не предложил россиянам в экономике, а в его ближнем окружении "много силовиков", которые "стимулируют военные настроения в обществе".

"Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось", – сказал президент Польши.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине. Там заявили, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.