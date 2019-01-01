Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующего соперника

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет бой с британским претендентом Энтони Кролла. (34-6-3, 13 КО). Поединок состоится 12 апреля 2019 года. Об этом сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз. Промоутер Кролли Эдди Хирн согласился на условия боя, предложенные Бобом Арумом. Трансляция поединка состоится в прямом эфире на ESPN +", — сказано в сообщении.

Как известно, украинский чемпион в эту дату должен был провести бой с Ричардом Комми, который завладел титулом IBF. Но тот получил травму в титульном бою и не сможет помочь украинцу продолжить унификацию легкого веса.

Напомним, свой последний бой Василий Ломаченко провел 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасою и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Кроме того, недавно Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки. Стоит отметить, что эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик — он находится на 8 месте.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственной в его карьере поражении, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.