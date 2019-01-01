Оперный певец Анатолий Кочерга даст концерт в Киеве

Анатолій Кочерга

26 марта 2019 года в Октябрьском Дворце выступит оперный певец мирового уровня, народный артист Украины — Анатолий Кочерга. Будучи солистом Киевского оперного театра, стал самым молодым в истории Народным Артистом СССР, передает ONLINE.UA.



Обладатель двух американских премий «Grammy» за запись партии Бориса из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Международная карьера «известного баса славянского происхождения» стартовала в конце 80-х в Венской государственной опере. В разные годы работал по контрактам в итальянском театре «Ла Скала», лондонском «Ковент-Гарден» и в американской «Метрополитен-опера». Стоит отметить, что артист выступил на сцене Нью-Йорской «Метрополитен-опера» в «Хованщине» Мусоргского в роли князя Ивана Хованского. После премьеры газета «The New York Times» написала: «Пение Кочерги – как эффект разорвавшейся бомбы».

Кроме мощного голоса, Анатолий Кочерга всегда отличался драматическим талантом. В 1982 году сыграл роль Мефистофеля в фильме-опере «Фауст», режиссером которого выступил Борис Небиеридзе. Кстати, на сцене МЦКИ артист порадует фанатов «Куплетами Мефистофеля» Шарля Гуно и другими ариями из опер. Прозвучат романсы и песни как украинских, так и зарубежных композиторов.

«Песня, по сравнению с оперной арией, труднее тем, что там нет ни декораций, ни партнеров, ни режиссера, который говорит, куда пойти и зачем. Ты один. И нужно создать за короткое время какой-то образ, увлечь людей, чтобы они тебе поверили. Мне кажется, исполнять песни, романсы намного сложнее, потому что ты один на один с публикой. И каждое свое исполнение на сцене я до сих пор воспринимаю как экзамен: я сдаю его, прежде всего, самому себе, и публике, конечно», — рассказал Анатолий Кочерга.

Зрители Украины будут иметь возможность увидеть и услышать артиста 26 марта 2019 года на концерте «Симфония Романса» в Октябрьском Дворце в сопровождении Народного оркестра народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры Украины Виктории Васильевой.