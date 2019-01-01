В Кремле ответили, что ждет незаконный Крымский мост в 2019 году

Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в 2019 году у аннексированного Крыму появится еще одна возможность "развиваться" благодаря незаконному построенном Россией Крымском мосту.Именно так он анонсировал начало железнодорожного движения через незаконный мост во время обращения к Федеральному собранию.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС. "В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст возможность развивать и Крым, и Севастополь", – рассказал он о планах оккупантов. Кроме того, Путин добавил, что якобы уже разработали "обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья".

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.