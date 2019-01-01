"Северный поток-2": в ЕС приняли важное решение

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Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) согласовал проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта газопровода "Северный поток-2 ", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

"Правила газового рынка ЕС будут применяться к трубопроводам до и из третьих стран. Coreper одобрил соглашение между председательствующей в ЕС Румынией и Европарламентом относительно газовой директивы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью предложенных поправок к газовой директиве является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись в газотранспортных линиях между государством-членом и третьей страной.

"Это сделает нормативно-правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Как известно, недавно послы ЕС дали "зеленый свет" переговорам об изменении газовой директивы. Однако они внесли немецко-французскую поправку к проекту, что ограничивает применение права ЕС к газопроводам на морях. Речь идет о применении права ЕС только до тех частей газопровода, которые проходят в территориальных водах последнего государства-члена вдоль трассы газопровода. Следовательно, газовой директиве ЕС будет подчиняться только та часть "Северного потока-2 ", которая будет проходить в территориальных водах Германии.