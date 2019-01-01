Гордимся: украинцы попали в рейтинг самых инновационных компаний в мире

В рейтинг самых инновационных компаний в мире, который составило издание Fast Company, вошли сразу две украинские компании – Grammarly и MacPaw. Стоит отметить, что украинцы попали в расширенную версию рейтинга, где компании разбиты по категориям, передает ONLINE.UA со ссылкой на ain.ua.

"Grammarly занимает 7 место из десяти в категории "Искусственный интеллект", а MacPaw – девятое в категории "Европа". Первая компания попала в рейтинг за "предположения, как мы можем улучшить наше письмо", а второй – за создание "Netflix для приложений на Mac",— сказано в сообщении.

А вот лидерам рейтинга топ-50 наиболее инновационных компаний стали Meituan Dianping, Grab, и НБА.

Grammarly — это сервис для проверки грамматики, который работает на базе искусственного интеллекта. Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

Setapp вот MacPaw — это сервис, что создал такой себе "магазин в магазине" на площадке App Store. За час стартап набрал 15 тысяч платных клиентов. А Setapp и попала в список номинантов американской стартап-премии ProductHunt.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские программисты офиса компании GlobalLogic выполняют половину работы по созданию самого передового в мире программного обеспечения для звукозаписи Pro Tools американской компании Avid.