В "ДНР" опять добиваются прямого диалога с Порошенко: что случилось

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин призвал украинские власти начать прямые переговоры относительно конфликта на Донбассе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Донбасс последовательно выступает за продолжение переговорного процесса в Минске, всячески поддерживая инициативы украинских оппозиционных политиков относительно интенсификации переговоров и выполнения Минских соглашений", – сказал Пушилин.— Выражаем готовность к переговорам и прямому диалогу с Киевом".

Кроме того, он добавил, что "руководство республики" просит гарантов Минских соглашений повлиять на президента Украины Петра Порошенко и способствовать началу прямых переговоров. При этом Пушилин уверен, что Порошенко пытается не допустить новую власть в Киеве.

Напомним, Денис Пушилин заявил, что готов начать поставки электроэнергии в Россию. Он подчеркнул, что в "ДНР" образовался избыток электроэнергии, которой можно покрыть дефицит в некоторых российских регионах. Новый главарь "ДНР" заверил, что самопровозглашенная республика может помочь энергодефицитным российским регионам, несмотря на то, что на оккупированный Донбасс поставки электричества ведутся из России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пушилин рассказал, как бывший президент Украины Виктор Янукович сбегал в Россию.