Прогноз погоды в Украине на пятницу - 22 февраля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером
Погода на завтра в Киеве
В пятницу в Киеве ночью будет пасмурно. Утром будет пасмурно. Днем будет пасмурно, небольшой снег. Вечером пасмурно, небольшой снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -7 до -6°C.
Ночью -6°C. Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.
Утром -6°C. Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.
Днем -6°C. Относительная влажность 39%. Ветер 1 м/c.
Вечером -7°C. Относительная влажность 49%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Симферополе — прогноз погоды на 22 лютого
- Одессе — прогноз погоды на 22 лютого
- Запорожье — прогноз погоды на 22 лютого
- Луганске — прогноз погоды на 22 лютого
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 22 лютого
- Мариуполе — прогноз погоды на 22 лютого
- Львове — прогноз погоды на 22 лютого
- Ужгороде — прогноз погоды на 22 лютого
- Кривом Роге — прогноз погоды на 22 лютого
- Херсоне — прогноз погоды на 22 лютого
- Житомире — прогноз погоды на 22 лютого
- Виннице — прогноз погоды на 22 лютого
- Луцке — прогноз погоды на 22 лютого
- Полтаве — прогноз погоды на 22 лютого
- Хмельницком — прогноз погоды на 22 лютого
- Бердянске — прогноз погоды на 22 лютого
- Чернигове — прогноз погоды на 22 лютого
- Николаеве — прогноз погоды на 22 лютого
- Харькове — прогноз погоды на 22 лютого
- Кропивницком — прогноз погоды на 22 лютого
- Киеве — прогноз погоды на 22 лютого
- Днепре — прогноз погоды на 22 лютого
- Тернополе — прогноз погоды на 22 лютого
- Черкассах — прогноз погоды на 22 лютого
- Сумах — прогноз погоды на 22 лютого
- Ровно — прогноз погоды на 22 лютого
- Донецке — прогноз погоды на 22 лютого
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +5°C
Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +3°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C
Температура ночью +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +4°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 79%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до -3°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 47%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 48%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 51%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до -5°C
Температура ночью -9°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -6°C (пасмурно). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.
Температура днем -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +4°C
Температура ночью +4°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -3°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 48%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -6°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до -1°C
Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 99%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -4°C (облачно, снег). Относительная влажность 74%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -4°C (ясно). Относительная влажность 41%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -6°C (ясно). Относительная влажность 41%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +6°C
Температура ночью +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура днем 0°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -4°C (ясно). Относительная влажность 38%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до -3°C
Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 49%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +1°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 93%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 82%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -6°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до -4°C
Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -6°C (малооблачно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -4°C (малооблачно). Относительная влажность 34%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 40%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -2°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -5°C (малооблачно). Относительная влажность 38%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно). Относительная влажность 44%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 55%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -4°C (ясно). Относительная влажность 36%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -6°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до -7°C
Температура ночью -7°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно). Относительная влажность 58%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 58%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -10°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -5°C (малооблачно). Относительная влажность 42%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -7°C (малооблачно). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до -1°C
Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -3°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -6°C
Температура ночью -6°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 40%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -12 до -7°C
Температура ночью -9°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -9°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -12°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -4°C
Температура ночью -5°C (облачно). Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 46%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до -3°C
Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 68%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 51%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 95%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -5°C (ясно). Относительная влажность 41%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -7°C (малооблачно). Относительная влажность 45%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -6°C
Температура ночью -6°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -8°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -11 до -8°C
Температура ночью -10°C (ясно). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -10°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -11°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 74%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (малооблачно). Относительная влажность 52%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -4°C (ясно). Относительная влажность 35%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -6°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -3°C
Температура ночью -8°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 65%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -5°C (малооблачно). Относительная влажность 50%. Ветер 7 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно). Относительная влажность 44%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней