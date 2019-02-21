"Кризис, который спровоцировал войну": "независимое" издание "Медуза" шокировало материалом о Революции Достоинства

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Издание "Медуза", которое всегда позиционировало себя как "независимое СМИ, что выступает за свободу распространения информации", опубликовало циничный материал о Революции Достоинства в Украине. Статья имеет название "Столкновения на киевском Майдане пять лет назад. Как это было". Авторы материала делают обзор событий того периода, однако уже в первых строках назвают Революцию Достоинства "кризисом", который якобы спровоцировал "резкое вмешательство России", сообщает ONLINE.UA.

"21 февраля 2014 года бывший президент Украины Виктор Янукович уехал из Киева в Харьков, а оттуда сбежал в Россию. Украина переживала в эти дни самый масштабный кризис в своей новейшей истории. С ноября в Киеве продолжались антиправительственные акции, на Майдане — площади Независимости — в ходе столкновений с милицией погибли более сотни людей. Последствия этого кризиса: резкое вмешательство России, присоединение Крыма, война на Донбассе, разрыв отношений между странами", — сказано в статье.

Кроме того, авторы материала цинично пытаются оправдать действия президента-предателя Виктора Януковича, утверждая, что он якобы пытался урегулировать конфликт "мирным" способом.

"Виктор Янукович сделал попытку мирного урегулирования конфликта, в частности, объявив амнистию тем, кто был задержан на улицах до этого, — но было поздно. На Майдане начали строить баррикады, толпа несколько раз штурмовал здания правительственного квартала на улице Грушевского", — пишет СМИ.

Вспоминая события тех страшных дней, количество погибших и раненых, авторы статьи почему-то забывают уточнить, как именно погибли митингующие. Кроме того, не упоминается, что именно 20 февраля, в "кровавый четверг", Россия начала спецоперацию по захвату Крыма, которая в дальнейшем переросла в российскую вооруженную агрессию против Украины и войну на востоке Украины.

"Это был самый жестокий месяц противостояния в Киеве. Только в ходе столкновений 18-20 февраля погибли 77 демонстрантов и 17 военных и сотрудников правоохранительных органов, сотни людей ранены. Сгорел Дом профсоюзов рядом с Майданом. Потеряв все нити управления ситуацией Виктор Янукович 21 февраля бежал из Киева", — отмечается в материале.

Meduza — зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором интернет издания Lenta.ru Галиной Тимченко.

Как сообщал ONLINE.UA, 20 февраля в Украине отмечали День Героев Небесной Сотни.