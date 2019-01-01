"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко жестко ответил кремлевском пропагандисту

"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко жестко ответил кремлевском пропагандисту

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Петро Порошенко (фото — commons.wikimedia.org)

Российский пропагандист программы "Вести" Валентин Богданов в кулуарах Генассамблеи ООН пытался взять комментарий у президента Украины Петра Порошенко, однако получил жесткий ответ от главы украинского государства, передает ONLINE.UA.

Провокатор спросил у Порошенко, когда отпустят другого пропагандиста, который действовал на территории Украины и которого подозревают в госизмене — Кирилла Вышинского. Не сдерживая эмоций, украинский гарант вспомнил о 24 украинских моряках, находящихся в плену в России.

"Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно освободить, потому что вы – агрессор, вы – нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер – убийцы украинцев!", – жестко ответил Петр Порошенко.

Украинский лидер резко опустил микрофон пропагандиста и пошел дальше, не реагируя на возгласы Богданова: "Ну так когда уволят Вышинского?"

"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко жестко ответил кремлевском пропагандисту (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз не постеснялась придумать новый фейк об Украине. На этот раз она в телеэфире заявила, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это якобы из-за отказа от российского газа.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, ООН, журналист, пропаганда
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