"Это уже не секрет": глава Меджлиса рассказал о планах РФ на оккупированный Крым

Председатель Меджлиса крымских татар и народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что Россия может разместить свои боеприпасы на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что сейчас это уже ни для кого не является секретом и в этом нет никаких сомнений, передает ONLINE.UA.

Также он прокомментировал заседание Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Приехала также и российская делегация. Очень уместно, что вчера (20 февраля – ред.) состоялось выступление и по этой причине. Президент вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны агрессора. Мне хотелось , чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы", – говорит Чубаров.

Политик также подчеркнул, что возможное размещение ядерных боеприпасов в оккупированном Крыму "уже ни для кого не является секретом». Также глава Меджлиса акцентировал внимание на высказанной президентом позиции относительно необходимости ослабление права вето России в совете безопасности ООН.