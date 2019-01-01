"Это уже не секрет": глава Меджлиса рассказал о планах РФ на оккупированный Крым

"Это уже не секрет": глава Меджлиса рассказал о планах РФ на оккупированный Крым

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін і Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Председатель Меджлиса крымских татар и народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что Россия может разместить свои боеприпасы на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что сейчас это уже ни для кого не является секретом и в этом нет никаких сомнений, передает ONLINE.UA.

Также он прокомментировал заседание Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Приехала также и российская делегация. Очень уместно, что вчера (20 февраля – ред.) состоялось выступление и по этой причине. Президент вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны агрессора. Мне хотелось , чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы", – говорит Чубаров.

Политик также подчеркнул, что возможное размещение ядерных боеприпасов в оккупированном Крыму "уже ни для кого не является секретом». Также глава Меджлиса акцентировал внимание на высказанной президентом позиции относительно необходимости ослабление права вето России в совете безопасности ООН.

"Иначе ООН будет превращаться в организацию, которая ни на что не способна", – сказал Чубаров.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, ядерное оружие, РФ, Меджлис
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 22 февраля - доллар стал дешевле, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 22 февраля - доллар стал ...
"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко жестко ответил кремлевском пропагандисту
"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко ж...
Додон заявил, что Молдове нужна Россия
Додон заявил, что Молдове нужна Россия
"Инновационная попытка остановить агрессию РФ": власти США презентовали новый проект
"Инновационная попытка остановить агрессию...
"Россия хочет захватить Беларусь": Минск жестко ответил на заявление экс-генсека НАТО
"Россия хочет захватить Беларусь": Ми...
"Украина готовит вместе с НАТО новую провокацию": Лавров отличился очередным циничным заявлением
"Украина готовит вместе с НАТО новую прово...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи