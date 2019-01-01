"Украина - не Россия": всемирно известная модель попала в громкий скандал, перепутав страны

"Украина - не Россия": всемирно известная модель попала в громкий скандал, перепутав страны

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Емілі Ратаковські (фото — instagram.com/amyschumer)

Всемирно известная американская модель Эмили Ратаковски появилась на обложке украинского глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Однако девушка сказала поклонникам, что это российское издание. Фото обложки глянца она опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

В подписи модель обозначила страницу российского Harper’s Bazaar. Также в подписи Эмили поблагодарила "Harper’s Bazaar Russia" несмотря на то, что издание, для которого она снялась, является украинской версией. Фанаты красавицы возмутились после публикации и в комментариях и отметили, что "Украина – не Россия".

"Украина - не Россия": всемирно известная модель попала в громкий скандал, перепутав страны (1)

"Украина и Россия – две разные страны", "Ты даже не знаешь о существовании Украины", "Как можно было так опозориться?", "Вот будет скандал!", "Очень грустно, я разочарована", — пишут пользователи соцсети в комментариях к фото.

Однако некоторые фанаты вступились за модель, отметив, что на обложке все написано на русском языке, а не украинском.

"Эмили отметила, что это Россия и украинских слов нигде нет на обложке", "Она думает, что это российский журнал, даже отметила его на фото", "Мне интересно, почему на украинском журнале пишут на русском?" – апеллируют поклонники.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная французская певица, актриса и модель, а также бывшая супруга Джонни Деппа, Ванесса Паради, посвятила песню украинской столице – Киеву.

Источник: ONLINE.UA Теги: Эмили Ратажковски, Украина, РФ, мода, журнал, скандал
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