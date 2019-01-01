"Украина - не Россия": всемирно известная модель попала в громкий скандал, перепутав страны

Всемирно известная американская модель Эмили Ратаковски появилась на обложке украинского глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Однако девушка сказала поклонникам, что это российское издание. Фото обложки глянца она опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

В подписи модель обозначила страницу российского Harper’s Bazaar. Также в подписи Эмили поблагодарила "Harper’s Bazaar Russia" несмотря на то, что издание, для которого она снялась, является украинской версией. Фанаты красавицы возмутились после публикации и в комментариях и отметили, что "Украина – не Россия".

"Украина и Россия – две разные страны", "Ты даже не знаешь о существовании Украины", "Как можно было так опозориться?", "Вот будет скандал!", "Очень грустно, я разочарована", — пишут пользователи соцсети в комментариях к фото.

Однако некоторые фанаты вступились за модель, отметив, что на обложке все написано на русском языке, а не украинском.

"Эмили отметила, что это Россия и украинских слов нигде нет на обложке", "Она думает, что это российский журнал, даже отметила его на фото", "Мне интересно, почему на украинском журнале пишут на русском?" – апеллируют поклонники.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная французская певица, актриса и модель, а также бывшая супруга Джонни Деппа, Ванесса Паради, посвятила песню украинской столице – Киеву.