"Мы всегда будем вместе": Лукашенко шокировал новым заявлением относительно РФ

"Мы всегда будем вместе": Лукашенко шокировал новым заявлением относительно РФ

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Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии поразил новым резонансным заявлением. Одиозный политик утверждает, что Беларусь и Россия всегда будут вместе, сколько бы не ссорились и не спорили, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы не ссорились, не спорили", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, которые учились в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. По его словам, впоследствии все эти проблемы удалось решить.

"Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем готовить своих, создадим свою академию", – рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси подтвердил, что готов дать совместный с РФ ответ, если США разместят ракеты в Европе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко выступил с заявлением о том, что Россия больше не братское государство для Беларуси.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Беларусь, РФ
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