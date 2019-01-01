"Это остается проблемой": США вспомнили Революцию Достоинства и упрекнули украинской власти

"Это остается проблемой": США вспомнили Революцию Достоинства и упрекнули украинской власти

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Фото: pixabay.com

Посольство Соединенных штатов в Украине упрекнуло официальному Киеву, что через 5 лет после Революции Достоинства в Украине не преодолена коррупция. Об этом говорится в сообщении ведомства от 22 февраля, передает ONLINE.UA.

"В этот день 5 лет назад протестующим Євромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Тем не менее, коррупция остается актуальной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", – говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что украинская власть должна окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины.

Отметим, что ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине существует три основных источника коррупции – госсектор, таможня и лицензии на добычу полезных ископаемых.

"Украина – это большой корабль, трюм которого еще до недавнего времени был полностью затоплен водой. И когда Генеральная прокуратура откачивает воду ручной помпой, это Сизифов труд. Он вечен. Поэтому, наверное, важно, чтобы, кроме нескольких тысяч приговоров за коррупцию, которые у нас уже есть, кроме этой помпы, мы попытались закрыть пробоины в нашем судне. Я имею в виду, закрыть главные источники коррупции, которые, независимо от того, сколько арестовали коррупционеров, продолжают генерировать эту самую смертоносную отраву для нашей страны", – подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что динамика экономики Украины отстает от потенциальных темпов в условиях более стремительного роста ВВП развивающихся стран. По его словам, главная причина — коррупция.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Украина, Революция Достоинства, коррупция
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