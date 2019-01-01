В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий

В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий

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Фото з відкритих джерел
Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал повышение пенсий украинцам, которые во времена СССР получали низкие зарплаты, передает ONLINE.UA со ссылкой на "112 Украина".
Чиновник подчеркнул, что повышение коснется украинцев, которые имеют полный страховой стаж, но у них минимальные пенсии из-за низких зарплаты еще за времена СССР.
"Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили довольно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата" , — сказал Рева.
По его словам, Минсоцполитики ищет доступный механизм повышения пенсионных выплат этим категориям украинцев.
"Согласно закону, они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", — подчеркнул Рева.
Напомним, с 1 января в Украине повысили пенсии военнослужащим и лицам, которые достигли 65-летнего возраста и которые имеют большой трудовой стаж.
Источник: 112 Україна Теги: Украина, пенсии, ріст, виплаты
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