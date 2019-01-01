"Нам не нужны эти разборки": Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы ответить США

"Нам не нужны эти разборки": Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы ответить США

  |  Политика   |   Читати українською
Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом – сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах", – сказал президент Беларуси.

По мнению одиозного политика, еще хуже будет, если ракеты США появятся на территории Украины. Он выступил категорически против этого.

"Нам не нужны эти разборки великих держав, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", – заявил белорусский лидер.

По его мнению, НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

Источник: ONLINE.UA Теги: Беларусь, РФ, Александр Лукашенко, США, ракети
Новости других СМИ
"Это остается проблемой": США вспомнили Революцию Достоинства и упрекнули украинской власти
"Это остается проблемой": США вспомни...
"Мы всегда будем вместе": Лукашенко шокировал новым заявлением относительно РФ
"Мы всегда будем вместе": Лукашенко ш...
Венгрия назвала образовательный закон в Украине "полуфашистским"
Венгрия назвала образовательный закон в Украине...
"Это уже не секрет": глава Меджлиса рассказал о планах РФ на оккупированный Крым
"Это уже не секрет": глава Меджлиса р...
Курс валют на сегодня 22 февраля - доллар стал дешевле, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 22 февраля - доллар стал ...
"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко жестко ответил кремлевском пропагандисту
"Вы - убийцы украинцев!": Порошенко ж...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи