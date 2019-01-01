"Нам не нужны эти разборки": Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы ответить США

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом – сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах", – сказал президент Беларуси.

По мнению одиозного политика, еще хуже будет, если ракеты США появятся на территории Украины. Он выступил категорически против этого.

"Нам не нужны эти разборки великих держав, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", – заявил белорусский лидер.

По его мнению, НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе.