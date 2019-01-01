Кризис в Венесуэле: Кремль увидел "украинский след"

Марія Захарова (фото — twitter.com)

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США собираются купить для Венесуэлы большую партию оружия, использовав для этого украинское предприятие, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

Чиновница утверждает, что якобы есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" большой партии вооружения и боеприпасов для их дальнейшей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

По словам дипломатки, речь идет о образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасов для стрелкового и артиллерийского вооружения различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с привлечением транспортных самолетов Международной экспедиторской компании... В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", — сказала Захарова.

По ее словам, власти США под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, стягивают к границе Венесуэлы спецсили и технику.

Напомним, масштабные протесты в Венесуэле начались несколько недель назад после того, как парламент страны объявил Мадуро узурпатором. На фоне массовых протестов председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайд объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали много стран, включая США и некоторых стран ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Италия заблокировала решение ЕС о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.