Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в ДТП - первые подробности

Ігор Додон (фото — kremlin.ru)

22 февраля в одну из машин кортежа президента Молдовы Игоря Додона врезался легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента Молдовы Кармена Лупей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Newsmaker.

Указано, что машина врезалась в одну из машин охраны президента. По предварительной информации, виновник аварии — водитель легкового автомобиля, который врезался в кортеж. Лупей отметила, что он не учел погодные условия и превысил скорость.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Стоит отметить, что 22 февраля российские СМИ распространили информацию о том, что Игорь Додон получил письмо с предупреждением о подготовке покушения на него.

Напомним, 9 сентября прошлого года на трассе Кишинев-Калараши две машины из президентского кортежа, в частности та, в которой ехал сам Додон, попали в аварию. Встречная грузовик птицефабрики вылетела на встречную полосу, врезался в машину главы государства, после чего столкнулась с автомобилем сопровождения. Обе машины из кортежа перевернулись. Известно, что в машине президента находились его мать и сын.

Как сообщал ONLINE.UA, 19 февраля молдавские пограничники не пустили в страну съемочные группы двух российских телеканалов, которые хотели взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона.