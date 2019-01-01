"А ситуация - плохая": Венгрия безжалостно раскритиковала Евросоюз

Віктор Орбан (фото — wikipedia.org)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко отреагировал на критику ЕС, который недоволен новой антиевропейской кампанией Будапешта, напомнив о притеснениях свободы слова в советские времена, передает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

Венгерский политик в очередной раз обвинил европейские власти в том, что они не привыкли к критике, вспомнив о временах Габсбургской монархии. Он заявил, что "невозможно начать кампанию, словно мы в конце ХІХ века, во времена Франца Иосифа, и говорить, что все действительно очень хорошо, я доволен всем, в то время как одна из крупнейших экономик мира покидает Европейский Союз, а миллионы мигрантов попали в Европейский Союз".

"Кто-то должен нести ответственность за это, а правда заключается в том, что ответственность лежит на лидерах европейских институций", — сказал Орбан, добавив, что "говорить о том, какой является ситуация, было невозможно в советские времена". "А ситуация плохая", — добавил он.

Кроме того, политик утверждает, что все, кто принимает решения в ЕС, хотят увеличить миграцию, а миграция означает, "что Европа больше не будет принадлежать европейцам". На вопрос об ожидаемой встрече ЕНП на следующей неделе Орбан сказал, что Венгрия готова спорить относительно пунктов своей кампании. Вместе с тем он не коснулся вопроса о членстве своей партии в ЕНП.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что отчет комитета Европарламента относительно нарушения Венгрией правил и ценностей Европейского союза является оскорблением венгерской нации.