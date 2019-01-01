В оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП с участием военной техники оккупантов - опубликованы фото

Фото з відкритих джерел

В оккупированном Крыму на трассе Симферополь – Керчь произошло ДТП с участием военного транспорта. Это случилось в Белогорском районе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Керчь.фм".

Отмечается, что грузовой автомобиль КамАЗ, который перевозил российскую артиллерийскую самоходную установку, столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus.

"В результате этой аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти. По данным оккупационной власти на полуострове, ДТП якобы спровоцировал легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу и столкнулся с военным грузовиком", — сказано в сообщении. Указано, что ДТП случилось вечером 21 февраля. В российской администрации на добавляют, что гражданский и военный транспортные средства столкнулись вблизи села Ароматное.

По предварительным данным, погиб водитель автомобиля Lada Largus.

Как известно, военная техника на дорогах оккупированного Крыма – не новинка. В сети часто появляются фото целых колонн военной техники, которую перебрасывают из одного крымского города в другой.

Как сообщал ONLINE.UA, во время движения колонны российской боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в пропасть: погибли трое военнослужащих.