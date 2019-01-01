"Поздравили с 23 февраля": опубликовано видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе

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Украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.

Зрелищное видео мощного удара ВСУ по позиции врага опубликовал в сети офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", сообщает ONLINE.UA.

"Поздравления с 23 февраля, небратья… Феерическое уничтожение ДЗОТа российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами ОСами. Потери врага уточняются", – прокомментировал видео Штефан.

Утром 23 февраля в сводке штаба ООС сообщалось, что накануне украинские военные разгромили боевиков на Донбассе, которые били из минометов 82-мм и 120-мм калибра. В ходе мощных боев, по данным разведки, было уничтожено восьмерых и ранено двоих боевиков.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как бойцы ВСУ ударили по танкам пророссийских боевиков на оккупированной Луганщине. В результате было повреждено 1 танк и укрытие пророссийских боевиков, в котором находился личный состав оккупантов.