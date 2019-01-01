"Поздравили с 23 февраля": опубликовано видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе

Украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков на Донбассе. На этот раз они метко попали по долговременной замаскированной оборонной точке противника на Ясиноватской развязке, в Донецкой области.
Зрелищное видео мощного удара ВСУ по позиции врага опубликовал в сети офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", сообщает ONLINE.UA.
"Поздравления с 23 февраля, небратья… Феерическое уничтожение ДЗОТа российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами ОСами. Потери врага уточняются", – прокомментировал видео Штефан.
Утром 23 февраля в сводке штаба ООС сообщалось, что накануне украинские военные разгромили боевиков на Донбассе, которые били из минометов
Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как бойцы ВСУ ударили по танкам пророссийских боевиков на оккупированной Луганщине. В результате было повреждено 1 танк и укрытие пророссийских боевиков, в котором находился личный состав оккупантов.