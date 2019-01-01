Введение чрезвычайного положения в США: Трамп пригрозил Конгрессу

Введение чрезвычайного положения в США: Трамп пригрозил Конгрессу

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп заявил, что воспользуется правом вето, если Конгресс откажется вводить чрезвычайное положение в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press

"Наложу ли я вето? 100 процентов", — приводит источник слова Трампа.

Отмечается, что в случае введения режима чрезвычайного положения в США, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, то есть до новых выборов главы государства. Такие сроки ранее называл старший советник президента США Стивен Миллер.

Напомним, в Белом доме оценивают строительство стены на границе с Мексикой в $8 млрд, $3 млрд из этой суммы власти смогут получить на реализацию проекта с помощью режима чрезвычайного положения. Против этого решения Трампа категорически против выступают конгрессмены. Американские СМИ сообщают, что против введения ЧП в США готовы проголосовать не только демократы, но и республиканцы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский глава Дональд Трамп подписал документ о введении чрезвычайного положения в США.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Дональд Трамп, вето, чрезвычайное положение, Конгресс США
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