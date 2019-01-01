Какая власть, такие и проблемы: в оккупированной Керчи подвалы многоэтажек затопило фекалиями

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В оккупированной Керчи возникла массовая проблема — подвалы многоэтажек затоплены фекалиями. Так называемые "власти" оккупированного Крыма озаботились проблемой, в связи с чем в городе провели выездное совещание у главаря Крыма Сергея Аксенова, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Во время совещания "главный государственный жилищный инспектор Крыма" Юлия Жукова отчиталась, что в городе проводились работы по откачке фекальных масс из подвалов, но поступление нечистот продолжается. Чиновница допустила, что из-за постоянной сырости в домах массово разрушается отмостка, которую не восстанавливают. Поэтому, по ее мнению в подвалы попадает талая вода, которая их затапливает.

"Основной проблемой Керчи является подтопление домов водой и фекальными массами. В большинстве домов, куда мы приезжали, подвалы были затоплены фекалиями. Эти фекалии находились там постоянно, длительное время, что создавало дискомфорт проживания. Вопрос стоит в том, чтобы найти источник попадания этих фекальных масс в подвалы. На один из домов, на который мы выезжали, причину подтопления нашли — забитый колодец", — добавила Жукова.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в оккупированном Крыму возникла новая экологическая катастрофа, которая угрожает здоровью людей. Ее спровоцировали оккупанты из-за незаконной добычи песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища — они разрушили часть дамбы и теперь токсические отходы и химикаты попадают прямо в море.