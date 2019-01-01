В Евросоюзе окончательно решили изменить правила безвиза: первые подробности

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С 2021 года Евросоюз вводит обязательную предварительную онлайн-регистрацию для безвизовых поездок в системе ETIAS. Нововведения коснутся граждан всех стран мира, которые имеют безвиз с ЕС, включая США, Канаду, Австралию и Украину.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Без неприятных сюрпризов: с 2021 года безвизовые поездки в ЕС станут более прогнозируемыми. ЕС наконец внедряет глобальную электронную систему безопасности, которая позволит предварительную онлайн регистрацию граждан, планирующих посетить ЕС по условиям безвизового режима", — говорится в сообщении.

В ГМС пояснили, что срок действия онлайн-регистрации будет составлять три года вне зависимости от количества поездок. Ее стоимость составит 7 евро, детей до года можно будет регистрировать бесплатно. В ведомстве уточнили, что сама процеду регистрации будет максимально простой — "не сложнее, чем онлайн регистрация на авиарейс".

В Миграционный службе подчеркнули, что главным преимуществом нововведения является то, что человек заранее узнает о возможных осложнениях с въездом в ЕС – например, из-за нарушения европейских миграционных правил, которые лицо совершило ранее.

"То есть отказов непосредственно на границе станет гораздо меньше", — добавили в ГМС, напомнив, что новые правила безвизовых поездок в ЕС втступят в силу только с 2021 года, а до этого момента режим поездок будет оставаться неизменным.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Евросоюзе выступили с важным заявлением относительно Украины и безвиза.