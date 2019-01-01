Россия виновата в разжигании войн: российский актер Серебряков жестко раскритиковал путинский режим

Россия виновата в разжигании войн: российский актер Серебряков жестко раскритиковал путинский режим

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Олексій Серебряков (фото — twitter.com)

Известный российский актер Алексей Серебряков вновь выступил с жесткой критикой в адрес путинского режима. Он считает, что Россия виновата в разжигании многих войн в мире.

Об этом Серебряков заявил в интервью, записанном в Лондоне, видеозапись которого появилась в сети, сообщает ONLINE.UA.

В ходе выступления Серебярков высказывается на геополитическую тему, критикуя внешний курс России. Он объясняет аудитории, что именно Москва несет ответственность за вооруженные конфликты в Чечне, в Грузии, в Украине и в Сирии. Актер подчеркнул, что путинский режим требует от населения проявлять псевдопатриотизм, в то время, как сама власть переписывает историю, чтобы доказать правильность своих действий.

Серебряков призвал людей внимательно изучать информацию и делать все возможное, чтобы изменить мир. При этом актер признал, что сам никак повлиять на ситуацию не может.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Серебряков резко высказался о национальной идее РФ и о президенте этой страны Владимире Путине. Он считает, что национальной идеей его родины по-прежнему остаются хамство и наглость, а поведение главы России заключается в бесконечном вранье и воровстве.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, критика, войны, обвинение, видеоновости
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