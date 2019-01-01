Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Трампом: новые подробности и фото

Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Трампом: новые подробности и фото

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Кім Чен Ин на бронепоїзді поїхав на зустріч з Трампом (фото — twitter.com/STForeignDesk)

Глава КНДР Ким Чен Ын отравился на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Северокорейский лидер выехал из Пхеньяна на бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters..

Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Трампом: новые подробности и фото (1)

Известно, что из Пхеньяна Ким Чен Ын выехал вечером 23 февраля. Неизвестно, весь ли путь до Ханоя глава КНДР будет ехать по железной дороге, на что ему понадобится 2,5 дня, так как расстояние от Пхеньяна до столицы Вьетнама более 4,5 тысяч километров. Не исключено, что Ким Чен Ын сделает остановку и пересядет на самолет.

Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Трампом: новые подробности и фото (2)

Между тем в Ханой на самолете уже прибыли около сотни охранников Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что во время второго саммита во вьетнамськом Ханое президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят прогресс денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что надеется на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег американского лидера не давить на Пхеньян санкциями.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Вьетнам, КНДР, Дональд Трамп, встреча, Ханой, Ким Чен Ын, бронепоїзд
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