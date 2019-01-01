"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: twitter.com

24 февраля в городах России прошли масштабные марши памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, котоого убили четыре года назад в Москве. В Москве на митинг собралось более 10 тысяч человек. Они прошли по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова, выкрикивая красноречивые лозунги против путинского режима, сообщает ONLINE.UA.

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (1)

Россияне на митинг пришли с плакатами с надписями: "Всех не перестреляешь", "Импичмент — люстрации", "Россия будет свободной". При этом участники марша скандировали: "Путин — вор!", "Украина, мы с тобой!", "Путин — позор России!", "Долой власть чекистов!", "Свободу политзаключенным!".

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (2)

Аналогичная акция памяти Бориса Немцова состоялась и в Санкт-Петербурге — на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. В акции участвовали около 1500 человек. Они держали в руках портреты Бориса Немцова и плакаты с надписями "Путин должен ответить, кто заказчик", "Немцова заказал Кадыров, чтобы сделать подарок Путину", "Герои не умирают", "Не забудем, не простим!".

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (3)

Напомним, Бориса Немцова застрелили в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (4)

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (5)

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (6)

"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова (7)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий.

Источник: ONLINE.UA Теги: Москва, Россия, Борис Немцов, марш, митинг, Владимир Путин, фото, русские
Новости других СМИ
Вместо денег и наград: Россия начала зачищать участников аннексии Крыма и оккупации Донбасса
Вместо денег и наград: Россия начала зачищать у...
В ЕС жестко отреагировали на ситуацию в Венесуэле
В ЕС жестко отреагировали на ситуацию в Венесуэле
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 25 февраля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 25 фе...
Еще одна страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы
Еще одна страна обвинила Россию во вмешательств...
Лукашенко помогает Украине бороться с агрессией России на Донбассе: неожиданные подробности
Лукашенко помогает Украине бороться с агрессией...
Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Трампом: новые подробности и фото
Ким Чен Ын на бронепоезде поехал на встречу с Т...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги