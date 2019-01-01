"Путин, всех не перестреляешь": в России прошли масштабные марши памяти Бориса Немцова

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24 февраля в городах России прошли масштабные марши памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, котоого убили четыре года назад в Москве. В Москве на митинг собралось более 10 тысяч человек. Они прошли по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова, выкрикивая красноречивые лозунги против путинского режима, сообщает ONLINE.UA.

Россияне на митинг пришли с плакатами с надписями: "Всех не перестреляешь", "Импичмент — люстрации", "Россия будет свободной". При этом участники марша скандировали: "Путин — вор!", "Украина, мы с тобой!", "Путин — позор России!", "Долой власть чекистов!", "Свободу политзаключенным!".

Аналогичная акция памяти Бориса Немцова состоялась и в Санкт-Петербурге — на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. В акции участвовали около 1500 человек. Они держали в руках портреты Бориса Немцова и плакаты с надписями "Путин должен ответить, кто заказчик", "Немцова заказал Кадыров, чтобы сделать подарок Путину", "Герои не умирают", "Не забудем, не простим!".

Напомним, Бориса Немцова застрелили в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий.