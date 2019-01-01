Вместо денег и наград: Россия начала зачищать участников аннексии Крыма и оккупации Донбасса

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В России проводят масштабную зачистку среди членов организации "ЕНОТ", которые принимали активное участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса под кураторством российских силовиков. Против них массово возбуждают уголовные дела, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Новую газету.

По данным источника, неофициальную часть "грязной" работы в Украине выполняли члены военно-патриотических организаций, такой как "ЕНОТ", под кураторством силовиков. Теперь кураторы начали убирать "хвосты", возбуждая уголовные дела экс-подопечным.

"Все бывшие "еноты" находятся в активной разработке. Некоторые уже арестованы по серьезным и при этом "неполитическим" статьям. Это называется — пустить в расход", – сказано в сообщении.

В интервью журналистам один из бывших "енотов" рассказал, почему вместо денег и наград против членов организации возбуждают уголовные дела.

"У нас все не так просто. Мало иметь «папу», нужно быть ему нужным. Ты сам находишь темы, предлагаешь, если понравится, ты работаешь, и тогда ты прикрыт со всех сторон. Главное — не ругаться, даже когда тебя кураторы обманывают, а они это делают часто. Наш командир был не согласен с таким раскладом. Теперь командир — в СИЗО, с ним работают сотрудники ФСБ. Есть над чем подумать, правда?", — пояснил он.

В сообщении газеты также указано, что "еноты" ездили на Майдан, проникали вплоть до штаба. Они участвовали в стычках в Крыму на перешейке совместно с казаками и "Беркутом". Потом присоединились к Стрелкову в Славянске, а также начали сопровождать так называемые гуманитарные грузы из РФ.

"На территории "ЛНР" "енотам" выдавали оружие, они его получали при заезде в "республику", а при выезде сдавали в комендатуру. "Еноты" успели повоевать", – уточнили в газете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что "ихтамнеты" Путина подали жалобу в Международный суд за незаконное использование людей в военных целях.