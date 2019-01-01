Устроили новую наглую провокацию: Швеция вызвала российского посла

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В Министерство иностранных дел Швеции срочно вызвали российского посла из-за опасного сближения истребителя РФ с шведским самолетом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Local.

По данным представительницы пресс-службы МИД Швеции Дианы Кудхайб, российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности уже 25 февраля.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал ненадлежащим образом и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", — сказала Кудхайб.

Стоит отметить, что инцидент произошел в прошлый вторник, когда шведский самолет наблюдения находился на обычной миссии над Балтийским морем. Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтией, когда российский истребитель Су-27 , вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.