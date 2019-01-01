Устроили новую наглую провокацию: Швеция вызвала российского посла

В Министерство иностранных дел Швеции срочно вызвали российского посла из-за опасного сближения истребителя РФ с шведским самолетом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Local.
По данным представительницы пресс-службы МИД Швеции Дианы Кудхайб, российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности уже 25 февраля.
"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал ненадлежащим образом и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", — сказала Кудхайб.
Стоит отметить, что инцидент произошел в прошлый вторник, когда шведский самолет наблюдения находился на обычной миссии над Балтийским морем. Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтией, когда российский истребитель Су-27, вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.
Как сообщал ONLINE.UA ранее в ходе миссии воздушной полиции НАТО немецкие истребители перехватили четыре российских военных самолета над Балтийским морем.
Отмечается, что 21 ноября немецкие самолеты трижды поднимались с эстонской авиабазы Емари, где они дислоцировались во время участия в миссии.