Устроили новую наглую провокацию: Швеция вызвала российского посла

Устроили новую наглую провокацию: Швеция вызвала российского посла

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Фото: pixabay.com

В Министерство иностранных дел Швеции срочно вызвали российского посла из-за опасного сближения истребителя РФ с шведским самолетом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Local.

По данным представительницы пресс-службы МИД Швеции Дианы Кудхайб, российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности уже 25 февраля.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал ненадлежащим образом и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", — сказала Кудхайб.

Стоит отметить, что инцидент произошел в прошлый вторник, когда шведский самолет наблюдения находился на обычной миссии над Балтийским морем. Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтией, когда российский истребитель Су-27, вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.
Как сообщал ONLINE.UA ранее в ходе миссии воздушной полиции НАТО немецкие истребители перехватили четыре российских военных самолета над Балтийским морем. Отмечается, что 21 ноября немецкие самолеты трижды поднимались с эстонской авиабазы Емари, где они дислоцировались во время участия в миссии.
Источник: ONLINE.UA Теги: Швеция, РФ, посол, самолеты, провокация
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