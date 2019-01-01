"Первая фитоняшка Украины": Свитолина похвасталась идеальной спортивной фигурой

"Первая фитоняшка Украины": Свитолина похвасталась идеальной спортивной фигурой

  |  Спорт   |   Читати українською
Еліна Світоліна (фото — twitter.com)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не устает удивлять фанатов яркими фото со своего отдыха. Как известно, сейчас известная спортсменка отдыхает после двух напряженных турниров в Дохе и Дубае, где она дошла до полуфиналов.

Свитолина в собственном Instagram поделилась новой соблазнительной фотографией из бассейна, передает ONLINE.UA.

Украинская теннисистка решила остаться в крупнейшем городе ОАЭ, где уже 26 февраля на турнире матчем против хорвата Марина Чилича стартует ее любовник Гаэль Монфис.

Поклонники засыпали украинскую красотку лайками и одобрительными комментариями.

"Элина — не только первая ракетка Украины, но и первая фитоняшка; шикарная фигура; такая работа достойна уважения; вот что спорт делает с человеческим телом; невероятное фото; очень мотивирует — это правда; ты наша гордость, наша красота и надежда", — пишут фанаты в комментариях к фото.

"Первая фитоняшка Украины": Свитолина похвасталась идеальной спортивной фигурой (1)

Напомним, что Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае. На стадии полуфинала она проиграла швейцарке Белинде Бенчич, которая по итогам соревнований стала чемпионкой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Свитолина впервые рассказала о своем бойфренде.

Источник: ONLINE.UA Теги: Элина Свитолина, теннис, спорт, фигура
Новости других СМИ
Мотивация на все 100%: Ломаченко взорвал сеть впечатляющим видеороликом
Мотивация на все 100%: Ломаченко взорвал сеть в...
Украинский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира
Украинский гимнаст завоевал золотую медаль на э...
Назван продукт, который провоцирует быстрое старение кожи
Назван продукт, который провоцирует быстрое ста...
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующего соперника
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующег...
"Катком пройдемся по вашему Ломаченко": тренер известного боксера пригрозил украинскому чемпиону
"Катком пройдемся по вашему Ломаченко"...
Украинец возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира
Украинец возглавил престижный рейтинг лучших бо...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги