"Первая фитоняшка Украины": Свитолина похвасталась идеальной спортивной фигурой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не устает удивлять фанатов яркими фото со своего отдыха. Как известно, сейчас известная спортсменка отдыхает после двух напряженных турниров в Дохе и Дубае, где она дошла до полуфиналов.

Свитолина в собственном Instagram поделилась новой соблазнительной фотографией из бассейна, передает ONLINE.UA.

Украинская теннисистка решила остаться в крупнейшем городе ОАЭ, где уже 26 февраля на турнире матчем против хорвата Марина Чилича стартует ее любовник Гаэль Монфис.

Поклонники засыпали украинскую красотку лайками и одобрительными комментариями.

"Элина — не только первая ракетка Украины, но и первая фитоняшка; шикарная фигура; такая работа достойна уважения; вот что спорт делает с человеческим телом; невероятное фото; очень мотивирует — это правда; ты наша гордость, наша красота и надежда", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, что Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае. На стадии полуфинала она проиграла швейцарке Белинде Бенчич, которая по итогам соревнований стала чемпионкой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Свитолина впервые рассказала о своем бойфренде.