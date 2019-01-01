"Ты прости, хорошая Америка": российский хор спел об атомной бомбардировке США просто в соборе

"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе к Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню про атомную бомбардировку США. Ролик в сети опубликовал блогер Геннадий Мохненко, передает ONLINE.UA.
В основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. А после
В игривой форме российские хористы пели такие слова:
"На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Приводится, говорю,— Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля!"
Стоит отметить, что хор выложил видео концерта в Вконтакте.
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