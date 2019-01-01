"Ты прости, хорошая Америка": российский хор спел об атомной бомбардировке США просто в соборе

Фото: скриншот відео

"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе к Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню про атомную бомбардировку США. Ролик в сети опубликовал блогер Геннадий Мохненко, передает ONLINE.UA.

В основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.

В игривой форме российские хористы пели такие слова:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Приводится, говорю,— Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля все могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля!"

Стоит отметить, что хор выложил видео концерта в Вконтакте.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон или загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.