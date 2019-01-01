У Порошенко наконец-то прокомментировали заявление Тимошенко об импичменте

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко прокомментировал резонансное заявление Юлии Тимошенко, напомнив, что закон об импичменте президента в Украине нет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!", — сказал он.

Отметим, что после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.

Как известно, отдельного закона об импичменте президента нет, но по 111 статье Конституции президента можно снять с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или второго преступления. Вопрос о смещении президента Украины с поста инициирует большинство от конституционного состава Верховной Рады. Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей. За годы независимости Украины процедуру импичмента ни разу не применяли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд в Лондоне принял решение по иску Петра Порошенко против британской корпорации ВВС в пользу президента Украины. Судья на предварительных слушаниях заявил, что материал журналистов носит однобокий характер.