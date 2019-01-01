Скандальная Поклонская написала книгу об аннексии Крыма

Одиозная экс-прокурор аннексированного Крыма и нынешняя депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская собирается представить в Москве книгу об аннексии Крыма. Презентация состоится в "Московском доме книги" 5 марта, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в книге под названием "Крымская весна: до и после" Поклонская описала свое детство, юность, личную жизнь, мировоззрение и характер. Однако наибольшее внимание она уделила "государственному перевороту" в Украине и российскому референдуму в Крыму.

Что особенно смешно, на сайте "Московского дома книги" называют Поклонскую – "одной из наиболее известных политиков современной России". Кроме того, известно, что Поклонская представит свою писанину вместе с мужем, российским юристом Иваном Соловьевым.

"Эта книга – уникальный рассказ из первых уст про детство, юность, профессиональное становление Натальи Поклонской. Особое место в повествовании занимает рассказ о государственном перевороте в Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры полуострова, руководителем которой Наталья Поклонская была в 2014 – 2016 годах", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины, требуя оценить конституционность некоторых статей Уголовного процессуального кодекса Украины.