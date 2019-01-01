Это просто нужно увидеть: эпатажная Кончита Вурст побрила голову

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, не устает удивлять своих фанатов регулярными изменениями имиджа. Артист постоянно примеряет мужские образы, а недавно шокировал общественность постригшись налысо, передает ONLINE.UA.

Австрийский андрогин все чаще появляется перед камерами в более мужских нарядах. Трансформируется и прическа знаменитой Кончиты Вурст. Уже почти год Том не носит черные длинные волосы, а предпочитает короткую стрижку. При этом цвет его волос часто меняется. А на днях эпатажная Кончита Вурст предстала перед камерами совсем без волос: артист побрил голову, оставив черную бороду.