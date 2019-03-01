В НАТО объяснили, зачем Путин построил Крымский мост

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Участники саммита Бухарестской девятки приняли совместную декларацию, в которой заявили об обеспокоенности продолжающимся "конфликтом" между Украиной и РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы остаемся особенно обеспокоенными продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, что следует из незаконной аннексии Крыма и наращивании военных ресурсов", — сказано в документе.

Морская эскалация в декларации названа "еще одним проявлением пренебрежения России к международному праву, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив, для продвижения своих геополитических целей".

Все это, подчеркивают лидеры государств, требует от Альянса еще более согласованного и стратегического подхода.

"Мы также серьезно обеспокоены существенным нарушением договора о ДРСМД Россией и неспособностью вернуться к полному и достоверному соблюдению, что привело к прекращению действия Договора и уведомлению Соединенных Штатов о выходе", — отметила "девятка".

Напомним, Бухарестская девятка – это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

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