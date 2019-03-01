В НАТО объяснили, зачем Путин построил Крымский мост

В НАТО объяснили, зачем Путин построил Крымский мост

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Участники саммита Бухарестской девятки приняли совместную декларацию, в которой заявили об обеспокоенности продолжающимся "конфликтом" между Украиной и РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы остаемся особенно обеспокоенными продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, что следует из незаконной аннексии Крыма и наращивании военных ресурсов", — сказано в документе.

Морская эскалация в декларации названа "еще одним проявлением пренебрежения России к международному праву, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив, для продвижения своих геополитических целей".

Все это, подчеркивают лидеры государств, требует от Альянса еще более согласованного и стратегического подхода.

"Мы также серьезно обеспокоены существенным нарушением договора о ДРСМД Россией и неспособностью вернуться к полному и достоверному соблюдению, что привело к прекращению действия Договора и уведомлению Соединенных Штатов о выходе", — отметила "девятка".

Напомним, Бухарестская девятка – это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине.

Источник: Європейська правда Теги: Владимир Путин, крымский мост, Крым, НАТО
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 2 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 2 марта - доллар не измен...
Попытка № 6 ?: Лукашенко рассказал, пойдет ли в президенты Беларуси
Попытка № 6 ?: Лукашенко рассказал, пойдет ли в...
Экономист объяснил, что будет с курсом гривны до и после выборов
Экономист объяснил, что будет с курсом гривны д...
"Мы с Путиным этого не допустим": Лукашенко выступил с резонансным заявлением относительно Украины
"Мы с Путиным этого не допустим": Лук...
Лукашенко захотел "общего рубля" с Россией
Лукашенко захотел "общего рубля" с Ро...
"Путину это не поможет": в США выступили с громким заявлением
"Путину это не поможет": в США выступ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги