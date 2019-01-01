Провал саммита Трампа и Ким Чен Ына: всплыли важные детали

Провал саммита Трампа и Ким Чен Ына: всплыли важные детали

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Кім Чен Ин та Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое досрочно завершились из-за требования американской стороны закрыть секретное предприятие по обогащению урана, на что северокорейский глава ответил отказом.

Важные детали саммита Трампа и Ким Чен Ына сообщила газета The Sunday Times, передает ONLINE.UA.

Уточняется, что Трамп потребовал, чтобы Ким Чен Ын закрыл вычисленный разведкой секретный объект под названием Кангсон в городе Чхоллима, находящийся в нескольких километрах от столицы Северной Кореи.

Напомним, второй в истории саммит США — КНДР состоялся в Ханое в конце февраля. На встрече Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры. Когда может состояться новый раунд, объявлено не было.

Комментируя переговоры с главой КНДР, Трамп заявил, что не было ничего хорошего, чтобы подписать соответствующие соглашения. Он подчеркнул, что на переговорах настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, но северокорейская сторона была готова обеспечить ее лишь в определенных районах.

В свою очередь, глава МИД КНДР Ли Ён Хо пояснял, что Вашингтон потребовал от Пхеньяна в рамках денуклеаризации выполнения еще одной, дополнительной меры, что возмутило Ким Чен Ына.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Сеул разочарован результатами второго саммита США и Северной Кореи.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, КНДР, Дональд Трамп, саммит, переговори, провал, Ким Чен Ын, денуклеаризация
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