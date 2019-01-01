В Германии объяснили, как не допустить ядерную войну

Чиновница считает, что угрозы глобальной войны можно избежать, если добиться включения Китая в Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). И Россия должна быть в этом заинтересована.

"Китай планирует свою политику даже не на десятилетия, а на века. Поэтому он очень склонен к долговременным отношениям. Обсуждать Китай в черно-белых тонах невозможно, ведь это и огромный рынок, и огромная сила. В современном мире мыслить категориями "гонки вооружений" 80-х не стоит — это опасно", — пояснила глава оборонного ведомства ФРГ.

Напомним, 2 февраля США и России прекратили действие двустороннего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон требует, чтобя Россия уничтожила ракеты 9М729, характеристики которых противоречат ДРСМД. Однако Россия отрицает эти нарушения и отказывается выполнять требование.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин. В ракетостроительной отрасли уверили, что испытания "Буревестника" прошли успешно.