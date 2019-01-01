Преемница Меркель попала в громкий скандал

Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер попала в эпицентр громкого скандала из-за неудачной шутки, высмеивающей интерсексуалов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Отмечается, что в шутливой карнавальной речи Крамп-Каренбауер высмеяла туалеты для интерсексуалов.

"Вы только посмотрите на сегодняшних мужчин. Тот из вас, кто недавно был в Берлине, знакомый с фракцией "латте макиато", которая вводит туалеты для третьего пола. Это для мужчин, которые не знают, имеют ли они еще право мочиться стоя, или уже должны делать это сидя", — сказала она.

Активисты, которые защищают права сексуальных меньшинств, сразу же набросились на политика с обвинениями.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Ларс Клингбайль заявил, что этот комментарий свидетельствует о "полном отсутствии уважения" к интерсексуалам, чей правовой статус был официально признан в Германии только в прошлом году.

"Неужели так сложно сказать юмористическую речь без плоских шуток про меньшинства?" — написал в Twitter депутат от Свободной демократической партии Йенс Бранденбург.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что МИД Украины раскритиковало визит словацкого депутата Петера Марчека в аннексированный Россией Крым, отметив, что его заявления про "историческую принадлежность Крыма России" являются ничтожными с правовой точки зрения.