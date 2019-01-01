Преемница Меркель попала в громкий скандал

Преемница Меркель попала в громкий скандал

  |  Мир   |   Читати українською
Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер попала в эпицентр громкого скандала из-за неудачной шутки, высмеивающей интерсексуалов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Отмечается, что в шутливой карнавальной речи Крамп-Каренбауер высмеяла туалеты для интерсексуалов.

"Вы только посмотрите на сегодняшних мужчин. Тот из вас, кто недавно был в Берлине, знакомый с фракцией "латте макиато", которая вводит туалеты для третьего пола. Это для мужчин, которые не знают, имеют ли они еще право мочиться стоя, или уже должны делать это сидя", — сказала она.

Активисты, которые защищают права сексуальных меньшинств, сразу же набросились на политика с обвинениями.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Ларс Клингбайль заявил, что этот комментарий свидетельствует о "полном отсутствии уважения" к интерсексуалам, чей правовой статус был официально признан в Германии только в прошлом году.

"Неужели так сложно сказать юмористическую речь без плоских шуток про меньшинства?" — написал в Twitter депутат от Свободной демократической партии Йенс Бранденбург.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что МИД Украины раскритиковало визит словацкого депутата Петера Марчека в аннексированный Россией Крым, отметив, что его заявления про "историческую принадлежность Крыма России" являются ничтожными с правовой точки зрения.

Источник: ONLINE.UA Теги: Аннегрет Крамп-Карренбауер, Ангела Меркель, скандал, интерсексуалы
Новости других СМИ
"Они сильно ошибаются": Россия вновь пригрозила Западу
"Они сильно ошибаются": Россия вновь ...
Это произошло: Россия вышла из ядерного договора с США
Это произошло: Россия вышла из ядерного договор...
Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ
Суд признал незаконным постановление Кабмина о ...
Экс-заместительница командира полка "ДНР" перешла на сторону ВСУ и раскрыла планы Кремля
Экс-заместительница командира полка "ДНР&q...
Прогноз погоды в Украине на вторник - 05 марта
Прогноз погоды в Украине на вторник - 05 марта
Боевики убили 20-летнего украинского военного на Донбассе
Боевики убили 20-летнего украинского военного н...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи