У Путина назвали условия, при которых РФ сохранит транзит газа через Украину

У Путина назвали условия, при которых РФ сохранит транзит газа через Украину

  |  Политика   |   Читати українською
Дмитро Медведєв та Володимир Путін (фото — government.ru)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба правительства РФ.

"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита за действующими трубопроводами. Ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни относительно Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили", — отметил Медведев.

Он также добавил, что это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая ситуация.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе, заявил, что российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменение политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, газ, транзит, Украина
Новости других СМИ
"Это чрезвычайная угроза": Трамп принял важное решение относительно РФ
"Это чрезвычайная угроза": Трамп прин...
Это произошло: Россия вышла из ядерного договора с США
Это произошло: Россия вышла из ядерного договор...
"Это поражение": Всемирный банк и G7 обратились к украинским властям с громким требованием
"Это поражение": Всемирный банк и G7 ...
Топ-генералы США и России срочно собираются на встречу: что случилось
Топ-генералы США и России срочно собираются на ...
"РФ начнет штурмовать выборы": аналитик сделал неутешительный прогноз
"РФ начнет штурмовать выборы": аналит...
"Они не боятся разгневать Россию": эксперт рассказал, на кого может положиться Украина
"Они не боятся разгневать Россию": эк...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги