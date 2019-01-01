У Путина назвали условия, при которых РФ сохранит транзит газа через Украину

Дмитро Медведєв та Володимир Путін (фото — government.ru)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба правительства РФ.

"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита за действующими трубопроводами. Ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни относительно Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили", — отметил Медведев.

Он также добавил, что это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая ситуация.